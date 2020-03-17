Serra Yılmaz İtalya'daki Coronavirus'u anlattı sağlık durumunu açıkladı
İTALYA'da yaşayan Serra Yılmaz, Koronavirüs önlemleri hakkında Instagram hesabından açıklama yaptı. Sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.
Çin'den sonra Koronavirüs nedeniyle en çok ölümlerin gerçekleştiği İtalya'da yaşayan oyuncu Serra Yılmaz, sosyal medyada çıkan haberlerin asılsız olduğunu ifade etmenin ardından İtalya'daki Koronavirüs önlemlerini anlatıp sağlık durumu hakkında da sevenlerine bilgi verdi.
İtalya'daki son durumu Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Serra Yılmaz, şunları aktardı:
"İtalya'da salgın biz oyunumuzun turnesindeyken başladı. Ben gayet iyiyim ama izole bir biçimde yaşıyorum. Hepinizin yaptığı ve yapması gerektiği gibi.''
''Birtakım mesajlar geliyor, 'İtalya'da durum nasıl aç mısınız' diye. Hayır, aç değiliz. Marketler, eczaneler, bankalar, postahaneler açık ama zaruri olmadığı sürece dışarı çıkmıyoruz ve her evden tek bir kişi gidiyor alışveriş yapmaya''
''Hepinize uyarım şu, tüm talimatlara uyun. Hijyene çok dikkat edin. Ellerinizi sık sık yıkayın. Bu hep sizin hem de çevrenizdekiler için çok çok önemli." Lütfen sabırlı olalım cesur olalım. Kendimizi ve çevremizdekileri koruyalım el birliğiyle, bu salgına son verelim.''