Serra Yılmaz İtalya'daki Coronavirus'u anlattı sağlık durumunu açıkladı

''Hepinize uyarım şu, tüm talimatlara uyun. Hijyene çok dikkat edin. Ellerinizi sık sık yıkayın. Bu hep sizin hem de çevrenizdekiler için çok çok önemli." Lütfen sabırlı olalım cesur olalım. Kendimizi ve çevremizdekileri koruyalım el birliğiyle, bu salgına son verelim.''

İşte Serra Yılmaz'ın açıklamaları