Serra Arıtürk ve Şifanur Gül'den doğa paylaşımı! Bulutların arasında mest oldular...

DOĞAL VE TARİHİ GÜZELLİKLERİ KEŞFETTİLER

İkili, yayla kaçamağı sırasında Fırtına Vadisi, Zil Kale ve Palovit Şelalesi'ni de ziyaret etti. Karadeniz'in doğal ve tarihi güzelliklerini keşfeden Arıtürk ve Gül, tatillerini doğanın içinde geçirdi.