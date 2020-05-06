Sermiyan Midyat'ın sevgilisi Sevcan Yaşar'ın şiddet iddiası olay oldu 155i'i aradı
Sermiyan Midyat'tan 16 yaş küçük olmasıyla olay yaratan Sevcan Yaşar aşkında şiddet iddiası duyanları şoke etti. Yaşar, 155'i arayarak yardım çağrısında bulundu.
Geçtiğimiz yıl aşkları aralarında yaş farkı nedeniyle uzun bir süre magazin gündeminde konuşulan Sermiyan Midyat ve Sevcan Yaşar'ın ilişkisindeki şiddet iddiaları duyanların ağzını açık bıraktı. Sevcan Yaşar'ın şikayeti üzerine Sermiyan Midyat karakolluk oldu.
Sevcan Yaşar, Sermiyan Midyat'tan fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle ayrılma kararı aldı ve eşyalarını toplamak için beraber yaşadıkları Kadıköy Fenerbahçe’deki evlerine gitti. Yaşar, bu esnada Sermiyan Midyat tarafından darp edildiğini iddia ederek 155 Polis İmdat Hattı'nı aradı.
Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ihbar telefonunun ardından kısa sürede eve gitti. Yaşar, Midyat’ın kendisini darp ettiğini söyleyerek şikayetçi oldu.
Şikayet üzerine Midyat ise asıl şiddetin kendisine Sevcan Yaşar'ın uyguladığını söyledi. Karakolluk olan çift, birbirilerinden karşılıklı olarak şikayetçi oldu.