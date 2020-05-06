Sermiyan Midyat'ın sevgilisi Sevcan Yaşar'ın şiddet iddiası olay oldu 155i'i aradı

Sevcan Yaşar, Sermiyan Midyat'tan fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle ayrılma kararı aldı ve eşyalarını toplamak için beraber yaşadıkları Kadıköy Fenerbahçe’deki evlerine gitti. Yaşar, bu esnada Sermiyan Midyat tarafından darp edildiğini iddia ederek 155 Polis İmdat Hattı'nı aradı.