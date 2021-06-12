Sermiyan Midyat Sedat Peker videosu ile gündem oldu! Vallahi yenileceğiz

Ünlü oyuncu Sermiyan Midyat, Sedat Peker'in taklidini yaptığı 'Kanal İstanbul' göndermeli videosu sosyal medyada olay oldu.

Sanat dünyasının başarılı isimleri arasında yer alan Sermiyan Midyat, son dönemde yayınladığı videolarla dikkat çeken Sedat Peker'in taklidini yaptığı anları, takipçileriyle paylaştı. Midyat, "Vallahi yenileceğiz" etiketi ile paylaştığı videoda Kanal İstanbul'la ilgili eleştirilerini sıraladı. Sedat Peker'in giydiği kıyafetleri giyen Midyat videosuna "kıymetli kardeşlerim" diyerek başladı.



Videoya Sedat Peker gibi yoklama alarak başlayan Sermiyan Midyat, masasında da çeşitli objeler bulundurdu. Sedat Peker videolarının son dönemde çok izlenmesinden dolayı böyle bir video çektiğini anlatan Sermiyan Midyat, yaşanan sıkıntılara dikkat çekmek istediğini söyledi.