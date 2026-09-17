Sermaye piyasası işlemleri soruşturmalarında 1 kişi tutuklandı

Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında adli işlemler sürüyor.

Bu kapsamda, Muhammed Yarız'ın tutuklandığı, Emre Tezmen ve Serdar Turhan'ın da aralarında bulunduğu toplam 48 kişi hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" tedbiri uygulandığı öğrenildi.

Öte yandan soruşturmalar kapsamında, Namık Kemal Gökalp, İbrahim Bekci ve Altunç Kumova'nın gözaltına alındığı bilgisine ulaşıldı.

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1. maddesi kapsamında yaptığı incelemeler ve suç duyuruları doğrultusunda da ilgili kişiler hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" tedbiri uygulandığı öğrenildi.

Bu kapsamda, ⁠⁠Katılımevim pay piyasasında 19 Ekim 2023-28 Mayıs 2024 ile 4 Mart-12 Haziran 2026 tarihleri arasında, ⁠Gündoğdu pay piyasasında 11 Şubat-8 Haziran 2026 tarihleri arasında, ⁠Destek Faktoring pay piyasasında 15 Ekim-2 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin 48 kişi hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığı öğrenildi.

Yurt dışına çıkış yasağı uygulanan 48 kişinin isimleri şöyle:

"Ahmet Özcan, Ali Rıza İncekara, Alper Öztürk, ⁠Ayşe Seher Aydın, Berkan Gülen, Bülent Uygun, Büşra Alçelik, Celal Yarız, Emre Tezmen, ⁠Enes Furkan Çetinkaya, Enes Yazıcı, Enver Çevik, ⁠Erdin Özel, ⁠Erkan Kilimci, Feryal Köker, Furkan Baki, Gözde Hacıoğlu, Haldün Saffet İnal, Halil İbrahim Ege, ⁠İbrahim Bekci, ⁠İlhan Aygün, ⁠İsmail Ege,⁠ ⁠Kemal Akkaya, ⁠Lütfi Çetinel, ⁠Mehmet Erbey, ⁠Mehmet Salih Turhan, Mehmet Yıldırım, Muhammed Yarız, ⁠Murat Keçeci, Müjdat Ede, Mustafa Bor, Nilgül Sarıçalı, ⁠Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, ⁠Orçun Berkay Kaya, ⁠Ömer Bedir Çetinel, Ramazan Erbey, Sabahattin Reha Şen, ⁠Salih Can Bülbül, ⁠Samet Çetinel, Selçuk Kahya, Serdar Turhan, ⁠Serhat Güven,⁠ ⁠Sezai Bekgöz, Sezer Gümüş, Şerifegül Yıldırım, Uğur Akkafa, ⁠Yunus Emre Yıldırım"

Sermaye piyasalarının güven, açıklık ve istikrar içinde işlemesini bozmaya yönelik eylemlerle suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasına ilişkin soruşturmaların İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.