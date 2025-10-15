Serkay Tütüncü açıkladı! Meğer Zeynep Bastık böyle zayıf kalıyormuş
Uzun süredir Serkay Tütüncü ile aşk yaşayan şarkıcı Zeynep Bastık'ın fit kalmasının sırrı ortaya çıktı. Serkay Tütüncü zayıf kalmasını meğer buna bağluyormuş...
2022 yılında reklamcı Tolga Akış'tan boşanan şarkıcı Zeynep Bastık, daha sonra işletmeci Ali Can Ayyıldız ile birlikteydi.
Bu ilişkisi kısa süren Bastık, "İlişkiler başlar ve biter. Keyfimiz yerinde, herkesin keyfi yerinde. Olur böyle şeyler hayatta. Bitmemesini temenni ederiz ama bitene de çare yok" açıklamasını yapmıştı.
Zeynep Bastık Mayıs 2024'te de oyuncu Serkay Tütüncü ile aşk yaşamaya başlamıştı.
Birliktelikleri devam eden ünlü çiftten Bastık, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Sahnesi'nde sevenleriyle buluştu.
