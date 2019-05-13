Serkan Çınar'la ilgili şok gerçek ortaya çıktı
Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında Emre Akbaba’nın ayağının kırıldığı pozisyonda VAR’dan çağrı olmadığı, Serkan Çınar'ın kendi iradesiyle monitöre gittiği ortaya çıktı.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşan Galatasaray, uzatma dakikalarında bulduğu gollerle müsabakadan 3-2 galip ayrılmasını bilerken hakem Serkan Çınar'ın kötü yönetiminin yankıları devam ediyor.
Emre Akbaba'nın ayağı kırıldı: Galatasaray'da Emre Akbaba, maçın 68. dakikasında ciddi bir sakatlık yaşadı. Çaykur Rizesporlu Samudio'nun çok sert müdahalesi sonrası Emre Akbaba yerden kalkamadı. Sedye ile saha kenarına alınan ve ambulans ile hastaneye kaldırılan genç oyuncunun, kaval kemiğinde kırık olduğu öğrenildi.
VAR’dan Çınar’a herhangi bir ikaz gelmemiş: Türkiye Gazetesi'nde yer alan iddiaya göre; 43 yaşındaki hakem, Galatasaraylı Emre Akbaba’nın ayağının kırıldığı pozisyonda Ç. Rizesporlu Samudio’ya kırmızı kartını çıkarmıştı. 70. dakikadaki bu pozisyon sebebiyle VAR’dan Çınar’a herhangi bir ikaz gelmediği, tecrübeli hakemin tamamen kendi iradesiyle monitöre giderek kırmızıya hükmettiği ortaya çıktı.
İlk penaltı kararında yanlış yaptı: Ayrıca ilk penaltı kararında VAR’ın yanlış kamera açısı seçmesi, Çınar’ın da başka bir görüntü istememesi yüzünden ciddi bir hata yaptığı belirtildi.