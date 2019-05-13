Serkan Çınar'la ilgili şok gerçek ortaya çıktı

VAR’dan Çınar’a herhangi bir ikaz gelmemiş: Türkiye Gazetesi'nde yer alan iddiaya göre; 43 yaşındaki hakem, Galatasaraylı Emre Akbaba’nın ayağının kırıldığı pozisyonda Ç. Rizesporlu Samudio’ya kırmızı kartını çıkarmıştı. 70. dakikadaki bu pozisyon sebebiyle VAR’dan Çınar’a herhangi bir ikaz gelmediği, tecrübeli hakemin tamamen kendi iradesiyle monitöre giderek kırmızıya hükmettiği ortaya çıktı.