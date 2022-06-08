Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel çifti nikah masasına İtalya'da oturacak
Kiraz Mevsimi dizisi ile birleşen iki ünlü isim uzun yıllardır aşk yaşamaya devam ediyor. Bu sene düğün yapacaklarını açıklayan Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, İtalya'da nikah masasına oturma kararı aldıklarını açıkladılar. Muhabirlerin neden İtalya sorusuna bakın ne cevap verdiler.
7 yıl önce “Kiraz Mevsimi” dizisinin setinde tanışan ve arkadaşlıkları aşka dönüşen Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu düğünle ilgili son detayları kararlaştırdı. İtalya'da romantik bir törenle evlenecek olan çift muhabirlerin sorularını yanıtladı.
Mutluluklarıyla magazin dünyasının örnek çiftleri arasında yer alıyor. İlişkilerini basından uzak yaşamayı tercih eden çift, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi.
Bu yaz İtalya'da evlenecek olan Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel, düğünün neden İtalya'da olacağıyla ilgili konuştu. Özge Gürel, gazetecilere dönerek "Hiç sürpriz bırakmıyorsunuz" diyerek şakayla karışık sitem etti.
"Bizim için anısı var, orayı seviyoruz"
Güzel oyuncu, muhabirlerin "Kiraz Mevsimi dizisi İtalya'da çekildi. Serkan Çayoğlu ile orada tanıştınız. Düğün o yüzden mi İtalya'da olacak?" sorusuna "Bizim için anısı var, orayı seviyoruz" cevabını verdi.