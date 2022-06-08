Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel çifti nikah masasına İtalya'da oturacak

"Bizim için anısı var, orayı seviyoruz"

Güzel oyuncu, muhabirlerin "Kiraz Mevsimi dizisi İtalya'da çekildi. Serkan Çayoğlu ile orada tanıştınız. Düğün o yüzden mi İtalya'da olacak?" sorusuna "Bizim için anısı var, orayı seviyoruz" cevabını verdi.