Serkan Çayoğlu eşi Özge Gürel'in doğum gününde aşka geldi!

Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel, ekranların en sevilen çiftlerinden biri olarak, mutlu evliliklerini devam ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde, Özge Gürel'in doğum gününü kutlayan Serkan Çayoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı romantik paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Serkan Çayoğlu eşi Özge Gürel'in doğum gününde aşka geldi! - Resim: 1

Çift, 'Kiraz Mevsimi' dizisinin setinde tanışıp aşka yelken açmış ve Temmuz 2022'de evlenmişti.

Serkan Çayoğlu eşi Özge Gürel'in doğum gününde aşka geldi! - Resim: 2

Çayoğlu, eşine olan sevgisini yine sosyal medya üzerinden dile getirdi.

Serkan Çayoğlu eşi Özge Gürel'in doğum gününde aşka geldi! - Resim: 3

"İyi ki doğdun karıcım, sen gül diye her şey" sözleriyle romantik bir paylaşımda bulundu.

Serkan Çayoğlu eşi Özge Gürel'in doğum gününde aşka geldi! - Resim: 4

Gürel de, geçtiğimiz günlerde "İkinci yılın dibini sıyırdık. 

