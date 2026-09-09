Serinlemek isterken akıntıya kapılmıştı! Yusuf Kılıç kimdir, kaç yaşındaydı ve nasıl öldü?

Şanlıurfa’da akrabalarını ziyaret ettiği sırada sıcak havadan bunalarak serinlemek amacıyla sulama kanalına giren 14 yaşındaki Yusuf Kılıç, şiddetli akıntıya kapılarak bir anda gözden kayboldu. Çevredekilerin ve ailesinin ihbarı üzerine olay yerine hızla bölge sevk edilen arama-kurtarma ekipleri, kanal boyunca geniş çaplı bir çalışma başlattı. Yaklaşık 25 saat süren arama çalışmalarının ardından acı haber geldi. Peki, Yusuf Kılıç kimdir, kaç yaşındaydı ve olay nasıl gerçekleşti? İşte detaylar…

YUSUF KILIÇ KİMDİR VE KAÇ YAŞINDAYDI?

Yusuf Kılıç, 14 (bazı kaynaklara göre 15) yaşında Şanlıurfa’da ikamet eden bir ortaöğretim öğrencisidir. Akrabalarını ziyaret etmek ve sıcak havada serinlemek amacıyla sulama kanalına girdiği belirtilmiştir.

NEDEN ÖLDÜ? OLAYIN DETAYLARI

Olay, Şanlıurfa'da (Eyyübiye / Akçakale hattındaki sulama kanalı bölgesinde) meydana geldi. Yusuf Kılıç, serinlemek amacıyla DSİ’ye ait sulama kanalına girdi. Su debisinin yüksek olması ve akıntının kuvvetli olması nedeniyle kısa sürede dengesini kaybederek akıntıya kapıldı. Çevredekilerin durumu bildirmesiyle bölgeye dalgıç polisler, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kanal vanalarının bir kısmı kapatılarak su seviyesi düşürüldü ve havadan/sudan arama tarama faaliyetleri yürütüldü.

CANSIZ BEDENİ 8 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

Yaklaşık 25 saat süren arama çalışmaları neticesinde ekipler, Yusuf Kılıç’ın cansız bedenine kaybolduğu noktadan 8 kilometre uzaklıkta ulaştı. Sudan çıkarılan cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili kolluk kuvvetlerinin başlattığı adli soruşturma devam ediyor.