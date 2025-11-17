Şerif Sezer ilk kez anlattı! Neredeyse hayattan koparıyordu...

YÜREKLER AĞZA GELMİŞTİ

Türk sinemasının usta isimlerinden 78 yaşındaki Şerif Sezer, geçtiğimiz mayıs ayında Muğla Milas'ta eşiyle birlikte ölümden döndüğü trafik kazasının ardından ilk kez konuştu. Usta oyuncu, yaşadıkları tehlikeyi "Milyonda bir ihtimaldi" sözleriyle anlatıp, olayın ne kadar büyük bir faciaya dönüşebileceğini gözler önüne serdi.