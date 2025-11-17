Şerif Sezer ilk kez anlattı! Neredeyse hayattan koparıyordu...
Usta oyuncu Şerif Sezer geçtiğimiz yaz geçirdiği kaza hakkında ilk kez konuştu. Yürekleri ağza getiren olay ile ilgili kurtulmalarının büyük bir şans olduğundan bahsetti. İşte olaya ilişkin ilk açıklama...
78 yaşındaki usta oyuncu Şerif Sezer, Mayıs 2024'te Muğla Milas'ta eşiyle birlikte geçirdiği ve ölümden döndüğü trafik kazasının ardından ilk kez konuştu.
Sanatçı, "İki saniye sonra karşılaşsak kurtulamazdık" sözleriyle yaşadığı dehşeti anlatarak kazanın "milyonda bir ihtimal" olduğunu vurguladı.
YÜREKLER AĞZA GELMİŞTİ
