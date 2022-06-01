Şeriat tartışması alev aldı! Ezgi Mola ve Tuğçe Kazaz birbirine girdi 'Yallah Arabistan'a

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ve yaptığı tuhaf paylaşımlarla gündeme gelen eski manken Tuğçe Kazaz bu sefer de "Şeriat Paylaşımı" ile ünlü oyuncu Ezgi Mola'yı karşısına aldı! İşte iki oyuncunun şok eden sözleri sosyal medyanın diline düştü.