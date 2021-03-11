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Serhat Akın'dan Fenerbahçe'ye hoca önerisi: Kaçırmamak lazım

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Serhat Akın, ''Jogi Löw alman milli takımına veda edicek bence kaçırmamak lazım nokta atışı olmaz mı?'' şeklinde tweet attı.

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Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen ve attığı gollerle taraftarın sempatisini kazanan Serhat Akın, mevcut teknik direktör Erol Bulut'u her platformda eleştirirken genç teknik adamın sarı-lacivertli takım için yetersiz olduğunu belirtmişti.

Erol Bulut'un Fenerbahçe seviyesinde olmadığını ve gönderilmesi gerektiğini belirten Serhat Akın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; ''Jogi Löw alman milli takımına veda edecek bence kaçırmamak lazım nokta atışı olmaz mı?''

Daha önce Daum'u önermişti
Serhat Akın, daha önce yaptığı paylaşımlarda Fenerbahçe'nin eski hocalarından Christoph Daum'un göreve gelmesi yönünde açıklamalar yapmıştı.

Almanya A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, 15 senelik milli takım kariyerini Euro 2020'nin ardından sonlandıracağını açıklamıştı.

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