Sergio Ramos'la Pilar Rubio'nun düğününe yasaklar damgasını vuracak
İspanyol devi Real Madrid'in yıldızı Sergio Ramos ile spiker Pilar Rubio 7 yılın ardından evlilik hazırlıklarına başladı. Pilar Rubio, o gece katı yasaklar uygulanacağını söyledi.
İspanyol devi Real Madrid'in yıldızı Sergio Ramos ile spiker Pilar Rubio 7 yılın ardından evlilik hazırlıklarına başladı. Yıllardır birlikte olan ve 3 çocukları bulunan çift, sonunda evlenmeye karar verdi.
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Düğünün Ramos'un memleketi Sevilla'da yapılacağı öğrenildi. Bu yaz gerçekleşecek düğünle ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı.
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Hola dergisinde yer alan röportaja göre Pilar Rubio, o gece katı yasaklar uygulanacağını söyledi. Habere göre bu yasaklardan en dikkat çekeni davetlilerin salona cep telefonuyla giremeyecek olması.
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Pilar Rubio "Cep telefonlarını salona girişte toplayıp güvenli bir yere koyacağız" diye konuştu.
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