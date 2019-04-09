Sergio Ramos'la Pilar Rubio'nun düğününe yasaklar damgasını vuracak

İspanyol devi Real Madrid'in yıldızı Sergio Ramos ile spiker Pilar Rubio 7 yılın ardından evlilik hazırlıklarına başladı. Pilar Rubio, o gece katı yasaklar uygulanacağını söyledi.

Sergio Ramos'la Pilar Rubio'nun düğününe yasaklar damgasını vuracak - Sayfa 1

İspanyol devi Real Madrid'in yıldızı Sergio Ramos ile spiker Pilar Rubio 7 yılın ardından evlilik hazırlıklarına başladı. Yıllardır birlikte olan ve 3 çocukları bulunan çift, sonunda evlenmeye karar verdi.

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Sergio Ramos'la Pilar Rubio'nun düğününe yasaklar damgasını vuracak - Sayfa 2

Düğünün Ramos'un memleketi Sevilla'da yapılacağı öğrenildi. Bu yaz gerçekleşecek düğünle ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

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Sergio Ramos'la Pilar Rubio'nun düğününe yasaklar damgasını vuracak - Sayfa 3

Hola dergisinde yer alan röportaja göre Pilar Rubio, o gece katı yasaklar uygulanacağını söyledi. Habere göre bu yasaklardan en dikkat çekeni davetlilerin salona cep telefonuyla giremeyecek olması.

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Sergio Ramos'la Pilar Rubio'nun düğününe yasaklar damgasını vuracak - Sayfa 4

Pilar Rubio "Cep telefonlarını salona girişte toplayıp güvenli bir yere koyacağız" diye konuştu.

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