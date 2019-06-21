Sergio Ramos ile Pilar Rubio'nun düğününde çıplaklık itirafı

''Hepimiz çıplaktık'': Organizasyonun çok kötü olduğunu ve bazı işlerin zamanında yerine getirilemediğini söyleyen kadın görevli, "Kadın ve erkek çalışanlar üstünü aynı çadırda değiştirdi. Hepimiz çıplaktık. Bu, büyük bir rezalet. Çalışanların konuşması ve gülmesi yasaktı. Bize verdikleri yemekler ise davetlilere ayrılanlardan artanlardı. Hayatımda ilk kez böyle şartlar altında çalıştım" şeklinde konuştu.