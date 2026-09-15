Sergen Yalçın’ın kadın hakem açıklaması sosyal medyayı salladı
İstanbul’da bir programa katılan teknik direktör Sergen Yalçın, Türk futbolunda kadın hakem sayısının artması gerektiğini eğlenceli bir dille savundu. Sahada erkek hakemlerle sık sık sert diyaloglara girdiklerini hatırlatan Yalçın, kadın hakemlerin varlığının ortamı yumuşattığını ve kendilerinin de nezaket sınırlarını koruyarak daha kibar bir üslup takındıklarını ifade etti.
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Teknik direktör Sergen Yalçın, kadın hakemlerle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kadın hakem sayısının kesinlikle artırılması gerektiğini savunan Yalçın, geçen sezon yaşadığı bir deneyimi örnek gösterdi.
"KADIN HAKEM SAYISI KESİNLİKLE ARTSIN"
Kadın hakemlerin yönettiği karşılaşmalarda teknik direktörlerin davranışlarının değiştiğini esprili bir dille anlatan Yalçın, şu ifadeleri kullandı:
"Kadın hakem sayısı kesinlikle artsın. Geçen sene maçımızı kadın hakem yönetmişti. Mecburen kenarda kibar olmak zorundasın, erkek olunca birbirimize giriyoruz. Kadın olunca 'Hocam lütfen tekrar bakar mısınız, faulü verir misiniz rica etsem' diyorsun."
Yalçın'ın erkek ve kadın hakemlerle kurulan iletişim arasındaki farkı kendine özgü üslubuyla anlatması dikkat çekti.