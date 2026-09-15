Sergen Yalçın’ın kadın hakem açıklaması sosyal medyayı salladı İstanbul’da bir programa katılan teknik direktör Sergen Yalçın, Türk futbolunda kadın hakem sayısının artması gerektiğini eğlenceli bir dille savundu. Sahada erkek hakemlerle sık sık sert diyaloglara girdiklerini hatırlatan Yalçın, kadın hakemlerin varlığının ortamı yumuşattığını ve kendilerinin de nezaket sınırlarını koruyarak daha kibar bir üslup takındıklarını ifade etti.