HABER /  BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın'dan 3 isme onay 2 yıldızı gözden çıkardı

Beşiktaş'ın çiçeği burnunda teknik direktörü Sergen Yalçın, takımdaki 3 futbolcunun sözleşmelerinin uzatılmasını talep ederken 2 ismin de gönderilmesini iletti.

Beşiktaş'ta Mircea Lucescu'nun danışman olarak görev alacağı konuşulurken teknik direktör Sergen Yalçın, siyah-beyazlı yönetime isteklerini bildirdi.

Beşiktaş'ın ideal 11'inden Atiba, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Loris Karius, Abdou Diaby, Mohammed Elneny ve Kevin Boateng'in yanı sıra Pedro Rebocho'nun sözleşmeleri sezon sonunda bitecek.

3 ismin kalmasını istiyor
Bir anda ideal 11'inde 7 oyuncusunu kaybetme riskini göze almak istemeyen Sergen Yalçın, yönetimle yaptığı görüşmede Gökhan, Caner ve Atiba'nın sözleşmelerinin yenilenmesini istedi.

Rebocho ve Diaby gözden çıkarıldı
Elneny ve Karius'un istense de bonservislerinin alınamayacağı ortamda; Rebocho ve Diaby'nin de kendilerine bir faydası olmayacağını söyledi. Boateng'in ise sözleşmesini performansıyla kendisinin alabileceğinin altını çizdi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Azerbaycan'dan Abdullah Avcı'ya teklif! 'Gizli Sefer' ibaresi bomba
Başörtülülere hakaret eden Meltem Şişli savcılığa ifade verdi
Abdulkadir Selvi’den konuşulacak yazı! Gülen'in kaçışına göz yumuldu
Devlet Bahçeli : Yansın Suriye yıkılsın İdlib Türkiye Şam'a girsin
Sevgilisi saçlarından sürükleyip kurşunladı! Dehşet anları kamerada
Hayırdır inşallah! Yine darbe söylentisi çıktı bir hafta içinde bu iki etti
ÖNCEKİ HABERLER
Trabzonspor'un 298 hafta sonra liderlik şansı
Almanya'daki müslüman kuruluşlara 1 yılda 184 kez saldırı düzenlendi
Selahattin Demirtaş köşe yazarlığına başlıyor!
Gökçen Paprika kimdir aslen nereli Gökçen Paprika eşi kimdir?
AYM'den Yeni Akit'in Kılıçdaroğlu ilgili başvurusuna red!
Müslüm Gürses'in babası Mehmet Akbaş kimdir ne zaman öldü?
Yorumlar