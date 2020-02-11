Sergen Yalçın'dan 3 isme onay 2 yıldızı gözden çıkardı

Beşiktaş'ın çiçeği burnunda teknik direktörü Sergen Yalçın, takımdaki 3 futbolcunun sözleşmelerinin uzatılmasını talep ederken 2 ismin de gönderilmesini iletti.

Beşiktaş'ta Mircea Lucescu'nun danışman olarak görev alacağı konuşulurken teknik direktör Sergen Yalçın, siyah-beyazlı yönetime isteklerini bildirdi.

Beşiktaş'ın ideal 11'inden Atiba, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Loris Karius, Abdou Diaby, Mohammed Elneny ve Kevin Boateng'in yanı sıra Pedro Rebocho'nun sözleşmeleri sezon sonunda bitecek.

3 ismin kalmasını istiyor

Bir anda ideal 11'inde 7 oyuncusunu kaybetme riskini göze almak istemeyen Sergen Yalçın, yönetimle yaptığı görüşmede Gökhan, Caner ve Atiba'nın sözleşmelerinin yenilenmesini istedi.

Rebocho ve Diaby gözden çıkarıldı

Elneny ve Karius'un istense de bonservislerinin alınamayacağı ortamda; Rebocho ve Diaby'nin de kendilerine bir faydası olmayacağını söyledi. Boateng'in ise sözleşmesini performansıyla kendisinin alabileceğinin altını çizdi.