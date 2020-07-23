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Sergen Yalçın istedi 'Evet' dedi yuvaya geri dönüyor

Beşiktaş kariyeri yarım kalan Gökhan Töre'nin yuvaya geri dönmeye hazırlandığı öne sürüldü. Öte yandan Sergen Yalçın'ın da takımda görmek istediği oyuncu, Kartal forması için Yeni Malatyaspor'daki alacaklarından vazgeçti.

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Siyah Beyazlılar'da teknik direktör Sergen Yalçın'ın Gökhan Töre'yi istediği ve 28 yaşındaki oyuncunun da İstanbul'a dönmeye 'Evet' dediği belirtildi.

27 maçta ter döktü 2 gol attı

Ortacizgi.com'un haberine göre; 28 yaşındaki oyuncu Beşiktaş'a gelmek için Yeni Malatyaspor'daki alacaklarından vazgeçti ve yönetimden bonservisini istedi. Başarılı oyuncu bu sene çıktığı 27 maçta 2 gol 5 asistlik performans sergiledi.

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