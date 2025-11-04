BIST 10.914
Sergen Yalçın için kader maç! İpler kopabilir

Beşiktaş'ta gözler, milli ara öncesinde oynanacak Antalyaspor deplasmanına çevrildi. Siyah-beyazlılarda bu karşılaşma, teknik direktör Sergen Yalçın'ın geleceği açısından kader maçı olarak görülüyor.

Beşiktaş, milli ara öncesinde Antalyaspor ile oynayacağı maçla gündemde. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın geleceği bu maçla belirlenebilir.

Derbide kırmızı kartla tribüne gönderilen ve tepkilerin odağına yerleşen Yalçın, takımın Galatasaray'ın 12, Fenerbahçe'nin ise 8 puan gerisine düşmesiyle büyük baskı altında.

Göreve geldiğinden bu yana oyuncu kalitesi ve transfer politikası hakkında sık sık eleştirilerde bulunan Yalçın'ın sahada sonuç alamaması camia içinde rahatsızlığa neden oldu.

"YA TAMAM, YA DEVAM" MAÇI

Sabah gazetesinin haberine göre, Antalyaspor deplasmanında alınacak olası bir yenilgi sonrası yönetim kritik kararlar alabilir.

Kara Kartal için milli ara öncesi bu mücadele, hem teknik heyet hem de yönetim adına adeta "ya tamam, ya devam" niteliğinde olacak.

Beşiktaş, Yalçın yönetiminde Süper Lig'de çıktığı 10 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

