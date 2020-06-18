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Sergen Yalçın Caner Erkin'in üstünü çizdi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, geleceği merak edilen Caner Erkin'e kalan 7 maçta forma şansı vermeyecek.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın Süper Lig’de kalan 7 karşılaşmayla ilgili planlarında Caner Erkin’e yer yok.

Hürriyet'in haberine göre; siyah beyazlı takımın genç ve gelecek vadeden oyunculara ihtiyacı olduğunu belirten Sergen Yalçın sakatlık veya ceza olmaması halinde sol kanadı Rıdvan Yılmaz’a emanet edecek.

''Genç oyunculara sahip çıkması bizleri mutlu ediyor”
Siyah beyazlı takımın gençleştirme hareketine başladığını söyleyen Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ da “Sergen Yalçın takımın patronu. Gelecekle ilgili projelerimizi konuşuyoruz. Genç oyunculara sahip çıkması bizleri mutlu ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

Geleceği merak ediliyor
Bu arada Caner Erkin hiçbir takımdan teklif almadığını belirterek sezon sonunda Beşiktaş’ta kalıp kalmayacağı konusunda karar verileceğini ve menajerinin anlaşacağı ekiple yer alabileceğini vurguladı.

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