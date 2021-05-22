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Sergen Yalçın, Beşiktaş'la uzatıyor! İşte alacağı rakam

Sergen Yalçın'la Beşiktaş yönetimi arasındaki sözleşme görüşmelerinde orta yol bulundu. Genç teknik adamın yıllığı 2 milyon eurodan 2 yıllık imza atacağı bildirildi.

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Beşiktaş'ın çifte kupalı teknik direktörü Sergen Yalçın, yeni mukavele konusunda yönetime zorluk çıkartmayacak. Bu sezon primler dahil 7 milyon TL civarında bir ücretle çalışan Sergen Yalçın, sezon içinde yaşanan önemli sorunlara rağmen yola devam etmek istiyor.

Ligde yarış devam ederken yaşadığı ciddi sıkıntıları, "Sezon bitsin anlatacağım." demesine rağmen geride bırakmak niyetinde olan Yalçın, ücret konusunda da yönetimi çok fazla sıkıntıya sokmamaya özen gösteriyor.

2 milyon euro
Akşam gazetesinin haberine göre; Sergen Yalçın'ın, çifte kupa başarısı gösteren bir teknik adam olarak yeni anlaşma için talep ettiği rakamın 2 milyon euro olduğu, yönetimin de bu konuda onu fazla zorlamayacağı belirtiliyor.

2 yıl daha uzatılacak
Önümüzdeki günlerde anlaşmanın detayları konusunda görüşmelerin sonuçlanmasıyla imzalar atılacak. Genç teknik adamın sözleşmesinin 2 yıl daha uzatılması şu anda masadaki en güçlü seçenek.

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