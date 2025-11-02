Sergen Yalçın, Beşiktaş’ın başında Fenerbahçe’ye ilk kez yenildi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlıların başında Fenerbahçe’ye karşı ilk mağlubiyetini aldı.

Beşiktaş, Süper Lig’in 11. haftasında sahasında Fenerbahçe’ye 3-2 yenildi.

Bu sonuçla birlikte siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın da sarı-lacivertli takıma karşı ilk kez kaybetti.

İLK KEZ KAYBETTİ

Beşiktaş Teknik Direktörü olarak 3’ü iç saha, 1’i de deplasman olmak üzere 4 Fenerbahçe derbisinde kulübede yer alan 52 yaşındaki teknik adam, 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 de mağlubiyet yaşadı.