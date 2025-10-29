Sereney Sarıkaya, sevgilisi Mer Demir'i yalnız bırakmadı! O fotoğrafla olay oldu

Oyuncu Serenay Sarıkaya ve şarkıcı Mert Demir aşkı hız kesmeden devam ediyor. Ünlü çift her paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarırken son olarak Mert Demir'in konser günü kulisten paylaşılan o fotoğraf büyük beğeni topladı.