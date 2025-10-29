Sereney Sarıkaya, sevgilisi Mer Demir'i yalnız bırakmadı! O fotoğrafla olay oldu
Oyuncu Serenay Sarıkaya, şarkıcı sevgilsi Mert Demir'i o günde de yalnız bırakmadı. Kulisteki o fotığraf sosyal medyada kısa süre içinde beğeni rekoru kırdı. Herkes çok konuştu
Oyuncu Serenay Sarıkaya ve şarkıcı Mert Demir aşkı hız kesmeden devam ediyor. Ünlü çift her paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarırken son olarak Mert Demir'in konser günü kulisten paylaşılan o fotoğraf büyük beğeni topladı.
SEVGİLİSİNİ İZLEMEYE GİTTİ
Geçtiğimiz gün Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alan Mert Demir’i izleyenler arasında sevgilisi Serenay Sarıkaya da vardı.
YAKIN ARKADAŞLARI PAYLAŞTI
Aşklarını kameralar önünde yaşamamaya özen gösteren çift, bu kez yakın arkadaşları senarist Ece Yörenç’in paylaşımıyla dikkat çekti.
Yörenç, kulisten Sarıkaya’nın da yer aldığı bir fotoğrafı kırmızı kalp emojisiyle paylaştı.