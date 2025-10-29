BIST 10.871
DOLAR 41,94
EURO 48,87
ALTIN 5.424,85

Sereney Sarıkaya, sevgilisi Mer Demir'i yalnız bırakmadı! O fotoğrafla olay oldu

Sereney Sarıkaya, sevgilisi Mer Demir'i yalnız bırakmadı! O fotoğrafla olay oldu

Oyuncu Serenay Sarıkaya, şarkıcı sevgilsi Mert Demir'i o günde de yalnız bırakmadı. Kulisteki o fotığraf sosyal medyada kısa süre içinde beğeni rekoru kırdı. Herkes çok konuştu

Sereney Sarıkaya, sevgilisi Mer Demir'i yalnız bırakmadı! O fotoğrafla olay oldu - Resim: 1

Oyuncu Serenay Sarıkaya ve şarkıcı Mert Demir aşkı hız kesmeden devam ediyor. Ünlü çift her paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarırken son olarak Mert Demir'in konser günü kulisten paylaşılan o fotoğraf büyük beğeni topladı.

14
Sereney Sarıkaya, sevgilisi Mer Demir'i yalnız bırakmadı! O fotoğrafla olay oldu - Resim: 2

SEVGİLİSİNİ İZLEMEYE GİTTİ

Geçtiğimiz gün Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alan Mert Demir’i izleyenler arasında sevgilisi Serenay Sarıkaya da vardı. 

24
Sereney Sarıkaya, sevgilisi Mer Demir'i yalnız bırakmadı! O fotoğrafla olay oldu - Resim: 3

YAKIN ARKADAŞLARI PAYLAŞTI

Aşklarını kameralar önünde yaşamamaya özen gösteren çift, bu kez yakın arkadaşları senarist Ece Yörenç’in paylaşımıyla dikkat çekti. 

34
Sereney Sarıkaya, sevgilisi Mer Demir'i yalnız bırakmadı! O fotoğrafla olay oldu - Resim: 4

Yörenç, kulisten Sarıkaya’nın da yer aldığı bir fotoğrafı kırmızı kalp emojisiyle paylaştı. 

44