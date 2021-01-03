Serenay Sarıkaya'ya kıyamadı! Cem Yılmaz içkili paylaşım sonrası geri adım attı

Defne Samyeli'den ayrılıp Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan ve yılın son aylarında Sarıkaya ile de ayrılan Cem Yılmaz yılın en çok konuşulan isimleri arasında yer almayı başarmıştı. Yılmaz her hareketiyle haber oluyor.