Serenay Sarıkaya'ya 'Evli kulüp başkanından hamile' tazminatı Pınar Ergüner ödeyecek
Serenay Sarıkaya, sunucu Pınar Ergüner'e açtığı davayı kazandı. Ergüner, katıldığı bir programdaki sorusuyla magazin gündemini karıştırmıştı.
Serenay Sarıkaya, sunucu Pınar Ergüner'e Beyaz TV'de yayınlanan programda kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu ve hakkında asılsız iddialarda bulunduğu gerekçesiyle 50 bin TL'lik manevi tazminat davası açmıştı.
Sarıkaya'nın avukatı İsmail Filiz aracılığıyla mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde, 8 Temmuz 2019 tarihinde bir televizyon programında altyazı olarak ''Serenay Sarıkaya hamile mi?'' başlıklı bir haberin çıktığını belirtti.
Ardından da programın sunucusu Pınar Ergüner'in ''Öyle bir şey iddia edeceğiz ki kimileri yalanlayacak'' dedikten sonra, ''Serenay Sarıkaya'nın evli bir kulüp başkanı ile birlikte olduğunu ve ondan hamile kaldığını, kulüp başkanının çocuğu aldırmak istediği, Sarıkaya'nın çocuğu aldırmak istemediği, çocuğu aldırmazsa rezil olacağı, doktora aldırması için para teklif edildiği'' şeklinde iddialara yer verildiği anlatıldı.
Dilekçede, iddiaların gerçek dışı ve iftira niteliğinde olduğu, Serenay Sarıkaya'nın şeref ve onuruna ağır saldırı niteliğinde yorumlar yapıldığı belirtildi.