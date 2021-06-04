Serenay Sarıkaya'ya 'Evli kulüp başkanından hamile' tazminatı Pınar Ergüner ödeyecek

Ardından da programın sunucusu Pınar Ergüner'in ''Öyle bir şey iddia edeceğiz ki kimileri yalanlayacak'' dedikten sonra, ''Serenay Sarıkaya'nın evli bir kulüp başkanı ile birlikte olduğunu ve ondan hamile kaldığını, kulüp başkanının çocuğu aldırmak istediği, Sarıkaya'nın çocuğu aldırmak istemediği, çocuğu aldırmazsa rezil olacağı, doktora aldırması için para teklif edildiği'' şeklinde iddialara yer verildiği anlatıldı.