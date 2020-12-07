Serenay Sarıkaya'ya Cem Yılmaz ile ayrılmak yaradı taytlı pozuyla olay yarattı
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile ayrılığının ardından uzun bir tatile çıktı. Sosyal medyadan da tatil pozlarını paylaşıyor.
2020 senine damga vuran aşk Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkı geçtiğimiz aylarda son buldu. Güzel oyuncu biten aşkın ardından kendisini tatile verdi. Şimdilerde de annesiyle beraber tatilde olan Sarıkaya, sosyal medyayı ise boş bırakmıyor.
Serenay Sarıkaya, son olarak sosyal medya hesabı Instagram'ın hikaye kısmından taytlı haliyle bir pozunu paylaştı. Sarıkaya'nın yeni fotoğrafını görenler, Cem Yılmaz'ı dillerine doladı.
Serenay Sarıkaya'nın Cem Yılmaz ile ayrılığını destekleyenler, Sarıkaya'ya Yılmaz'dan ayrılmanın iyi geldiğini söyledi.
Yaz aylarında Cem Yılmaz'ın evinin bahçesinde çekilmiş halleriyle gündeme bomba gibi düşen Sarıkaya'nın fiziği olay yaratmıştı.