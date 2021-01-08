Serenay Sarıkaya'nın kısa taytlı montlu kombini dalga konusu oldu montun fiyatı şoke etti
Serenay Sarıkaya, Instagram'da kısa taytlı fakat montlu halini paylaştı. Montun fiyatını öğrenenin ağzı açık kaldı. Kombini ise dalga konusu haline geldi.
Cem Yılmaz ile ayrılığının ardından Serenay Sarıkaya, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Bu sıralar herhangi bir projede de yer almayan Sarıkaya, sık sık sosyal medya paylaşımları yaparak hayranlarıyla iletişimde kalıyor.
Sarıkaya, sosyal medyada bu kez de son fotoğrafındaki tarzı ile gündeme geldi. Siyah kısa bir taytın üzerine mont giyen oyuncu, eleştirileri oklarını üzerine çekti.
Serenay Sarıkaya'nın son kombini, takipçileri tarafından beğenilmedi.
Öte yandan, Sarıkaya'nın tercih ettiği montun fiyatının 16 bin 255 TL olduğu ortaya çıktı.