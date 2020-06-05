Serenay Sarıkaya'nın bikinili haline Demet Akalın'dan olay yorum 'K.çını yesinler'
Cem Yılmaz'la Serenay Sarıkaya'nın olay havuz görüntüleri üzerine ilk destek Demet Akalın'dan Serenay Sarıkaya'ya geldi.
2020 yılının bomba aşkı Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, geçtiğimiz gün ünlü komedyenin Bodrum'daki evinde havuz keyfi yaparken görüntülendi. Samimi halleri dilden dile dolanan çiftin olay görüntüleri hızla yayılırken Serenay Sarıkaya'nın bikinili hali de olay oldu.
Cem Yılmaz'ın evinde havuz keyfi yaparken bikinili görüntülenen Serenay Sarıkaya'ya ilk destek ise Demet Akalın'dan geldi. Sivri dili ve sosyal medya hesabı Twitter üzerinden gündeme dair yorumlarıyla dikkatleri üzerine çeken Akalın, Sarıkaya'ya da ilginç bir yorumla destek olmaya çalıştı.
Demet Akalın, Serenay Sarıkaya'nın bikinili haliyle kilolu gözükmesi yorumlarına ve magazin basınına tepki olarak şunları yazdı:
"K.çını yesinler o da haram olsun. Ev mahremdir"
Öte yandan Cem Yılmaz da Bodrum'da evini görüntüleyen magazin muhabirlerine oldukça sinirlendi ve Twitter hesabından dava açacağını şu sözlerle duyurdu: