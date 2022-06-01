Serenay Sarıkaya'dan yürekleri hoplatan oturuş pozu! O pozun altına ne yazdı!
Bir derginin Haziran sayısı için kamera karşısına geçen, geçtiğimiz günlerde Elle Stil Ödülleri gecesinde "Yılın Marka İşbirliği" ödülünü alan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya hız kesmeden devam ediyor! Sarıkaya son bombasını sosyal medya hesabından siyah mini şortuyla pozunu paylaşarak " Semt oturuşunu sizden öğrenecek değiliz" dedi! İşte yürek hoplatan o pozlar!
Yoğun iş temposu sürecinde olan Sarıkaya, bir dergi için kamera karşısına geçerek, siyah mini şortu ve topuklu terlikleriyle poz verdi. Paylaştığı postun altına da " Semt oturuşunu sizden öğrenecek değiliz" yazdı.
Başına taktığı tüylü aksesuarı, siyah büstiyeri, mini şortu, diz üstü siyah çorapları ve topuklu terlikleriyle yine tarzından ödün vermeyen başarılı oyuncu vovv dedirtti.
Kariyer basamaklarını dur durak bilmeden tırmanan, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan, iddialı pozlarını paylaşan, Sarıkaya'nın 9.3 milyon takipçisi bulunuyor.
Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde Elle Stil gecesinde giydiği Valentino tasarım elbisesiyle yine çok konuşulmuştu.