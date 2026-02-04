Serenay Sarıkaya'dan cesur poz! Bacağındaki tüyler olay oldu
Son olarak Aile dizisinde canlandırdığı Devin karakteriyle adından söz ettiren Serenay Sarıkaya, bu kez sosyal medya paylaşımlarıyla gündemi salladı. Bir süredir Mer Demir ile aşk yaşayan ünlü oyuncunun peş peşe paylaştığı cesur pozlar kısa sürede büyük ilgi gördü. Bacağındaki tüylerin görünmesi ise sosyal medyayı adeta çalkaladı.
Adanalı, Lale Devri, Yer Gök Aşk, Medcezir ve Aile gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, her yaptığıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Bu kez sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı pozlarla gündem olurken, karelerdeki dikkat çeken bacak tüyü detayı takipçileri tarafından yoğum yağmuruna tutuldu.
Sinema filmi ile izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Sarıkaya sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor. Ünlü oyuncu son pozlarıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Serenay Sarıkaya, Anna Vissi, Despina Vandi ve Antonis Remos'un konserlerinden ve kulisinden fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.
Ünlü oyuncu, bu fotoğraflara; "Minnettarım. Ocak! Çünkü ben buna değerim" notunu düştü.