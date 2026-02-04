Serenay Sarıkaya'dan cesur poz! Bacağındaki tüyler olay oldu

Adanalı, Lale Devri, Yer Gök Aşk, Medcezir ve Aile gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, her yaptığıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Bu kez sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı pozlarla gündem olurken, karelerdeki dikkat çeken bacak tüyü detayı takipçileri tarafından yoğum yağmuruna tutuldu.