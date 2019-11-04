Serenay Sarıkaya'dan bomba hareket... Cem Yılmaz-Defne Samyeli ilişkisini bitirdi denmişti

Yaklaşık bir buçuk yıldır aşk yaşayan Cem Yılmaz ve Defne Samyeli çifti, iki hafta önce ayrılık kararı aldı. Bu haber magazin gündemine bomba gibi düştü. Çünkü ayrılığın nedeni oyuncu Serenay Sarıkaya gösterildi.