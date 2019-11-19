Serenay Sarıkaya'dan ayrılan Kerem Bürsin'den sevenlerine müjdeli haber
Son olarak Kanal D'de yayınlanan Muhteşem İkili dizisinde rol alan Kerem Bürsin, yeni projesiyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Serenay Sarıkaya ile ayrılmasının ardından kendisini işe veren Kerem Bürsin, geçtiğimiz hafta Los Angeles'ta Golden Globe'un partisine katılmıştı. Yeni dizisi merakla beklenen Kerem Bürsin'in hangi projeyle ekranlara döneceği de belli oldu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; son olarak Muhteşem İkili dizisinde rol alan Kerem Bursin, yine bir internet projesiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ünlü oyuncu, Yaşamayanlar'ın ardından NGM Yapım'ın beIN CONNECT için çekeceği Hayaller ve Hayatlar dizisinde başrol oynayacak.
Dizinin senaryosunu Yelda Eroğlu ile Ayşe Kutlu yazacak. Çekimlerine Ocak sonunda başlanması planlanan dizinin yönetmen koltuğunda ise Kerem Çakıroğlu oturacak.
Dizinin ikinci belli olan oyuncusunun ise son olarak 'Aşk Tesadüfleri Sever 2' filminde başrol oynayan Yiğit Kirazcı olduğu öğrenildi.