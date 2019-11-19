Serenay Sarıkaya'dan ayrılan Kerem Bürsin'den sevenlerine müjdeli haber

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; son olarak Muhteşem İkili dizisinde rol alan Kerem Bursin, yine bir internet projesiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ünlü oyuncu, Yaşamayanlar'ın ardından NGM Yapım'ın beIN CONNECT için çekeceği Hayaller ve Hayatlar dizisinde başrol oynayacak.