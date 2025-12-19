Serenay Sarıkaya yine büyüledi! Asansörde öyle bir poz paylaştı ki...
|
Magazin dünyasının parlayan yıldızlarından Serenay Sarıkaya, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı olmaya devam eden Sarıkaya, son olarak Instagram hesabından asansörde çekildiği şık pozunu takipçileriyle paylaştı.
Mert Demir ile aşk dedikoduları, magazin dünyasında uzun süredir konuşuluyor.
17
İkili hakkında reklam ilişkisi iddiaları gündeme gelmiş, ancak Sarıkaya ve Demir, bu konuda herhangi bir açıklama yapmamayı tercih etmişti.
27
Her türlü dedikoduya rağmen, çift sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.
37
Serenay Sarıkaya, Instagram’daki 10 milyon takipçisiyle etkileşimde bulunmaya devam ederken, paylaştığı asansör pozu ile yine büyük ilgi topladı.
47