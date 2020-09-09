Serenay Sarıkaya yeni pozlarını paylaştı altına yazdıkları dikkatlerden kaçmadı!

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'la yaşadığı aşk nedeniyle hem magazin basının hem de hayranlarının yakın markajında olan Serenay Sarıkaya, her adımıyla çok konuşuluyor. Son olarak Sarıkaya, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı yeni paylaşımlarla adından söz ettirdi.