Serenay Sarıkaya yeni pozlarını paylaştı altına yazdıkları dikkatlerden kaçmadı!
Cem Yılmaz'la yaşadığı aşkla dillerden düşmeyen Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından kovboy şapkalı yeni pozlarını paylaştı, yazdıkları dikkat çekti.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'la yaşadığı aşk nedeniyle hem magazin basının hem de hayranlarının yakın markajında olan Serenay Sarıkaya, her adımıyla çok konuşuluyor. Son olarak Sarıkaya, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı yeni paylaşımlarla adından söz ettirdi.
Sevgilisi Cem Yılmaz ile uzun uzun tatiller yapan Sarıkaya, gün batımı manzarasında çekilmiş fotoğraflarını paylaştı ve altına şunları yazdı:
"Anlat anlat heyecanlı oluyor... Hakkımda bilinen yanlışları dinlerken ben"
Sarıkaya, sosyal medya hesabından yaptığı bu son paylaşımların öncesinde de mayolu haliyle yaptığı paylaşımla dikkat çekmişti.
Sarıkaya, bu paylaşımlarına şunları yazmıştı:
Gülerken gözleri, dudakları kaybolan, çocuksulaşan, suratı halden hallere girenler burda mı? #gülmekbulaşıcı #dahaçokgülelim #güldürelim