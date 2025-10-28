Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşkı tam gaz devam! Harbiye konserinde görüntülendiler
Magazin dünyasının gözde çiftlerinden Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, haklarında çıkan ayrılık söylentilerine rağmen aşklarını doludizgin yaşamaya devam ediyor. Güzel oyuncu, sevgilisi Mert Demir’in Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’ndeki konserinde ortaya çıktı ve sevgilisine destek vererek tüm dedikodulara son noktayı koydu.
Bir süredir reklam ilişkisi iddialarıyla gündemde olan çift, bu söylentiler karşısında sessiz kalmayı tercih etmişti. Ancak uzun süredir yan yana görüntülenmeyen ikilinin ayrıldığı yönündeki dedikodular magazin kulislerinde yeniden dolaşmaya başlamıştı. Sarıkaya’nın, Mert Demir ile olan Instagram fotoğraflarını silmemesi dikkatlerden kaçmamış ve “Acaba hâlâ birlikte mi?” sorusunu akıllara getirmişti.
Geçtiğimiz aylarda çıkan söylentilere yanıt veren Mert Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada duygularını şu sözlerle dile getirmişti:
“Bu bir reklam ilişkisi değil. Çok sevdiğim, aşık olduğum bir ilişkinin içindeyim. Bu güzel duyguları herkesin yaşamasını dilerim. Bundan sonra hakkımda çıkan asılsız haberler için hukuki süreç başlatacağım.”
Ayrılık söylentileri henüz tazeyken Serenay Sarıkaya, sevgilisi Mert Demir’in Harbiye konserine katılarak tüm iddiaları boşa çıkardı. Sarıkaya’nın konser boyunca sevgilisine destek verdiği anlar kameralara yansıdı. Yakın arkadaşı senarist Ece Yörenç, Sarıkaya’nın konserden bir karesini sosyal medya hesabından paylaşarak, çiftin hala birlikte olduğunu adeta ilan etti.