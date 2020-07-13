Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz hakkında olay iddialar ayrılık haberi hızla yayıldı

Ayrılık teklifinin Cem Yılmaz'dan geldiği ve Serenay Sarıkaya'nın bu teklife karşı çıkmadığı iddialar da arasında yerini aldı. UçanKuş'un haberine göre, ünlü çiftin ayrılma sebebi, Cem Yılmaz’ın en yakın arkadaşı Ozan Güven’in Serenay Sarıkaya’ya platonik aşık olması.