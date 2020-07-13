Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz hakkında olay iddialar ayrılık haberi hızla yayıldı
Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya’nın ayrılık iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Evlenmeleri beklenen çiftin, ayrılık sebepleri ise herkesin merak konusu oldu.
Ege sahillerinde tatil yapan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın gözlerden uzak sürdürdükleri mutlu birliktelikleri son buldu. İlişki süresince hem Serenay Sarıkaya'nın hem de Cem Yılmaz'ın çok yıprandığı iddiaları dilden dile dolanmaya başladı.
Ayrılık teklifinin Cem Yılmaz'dan geldiği ve Serenay Sarıkaya'nın bu teklife karşı çıkmadığı iddialar da arasında yerini aldı. UçanKuş'un haberine göre, ünlü çiftin ayrılma sebebi, Cem Yılmaz’ın en yakın arkadaşı Ozan Güven’in Serenay Sarıkaya’ya platonik aşık olması.
Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın ilişkisi başladığında Ozan Güven ve Cem Yılmaz'ın arası açılmıştı.
Cem Yılmaz sonrasında Ozan Güven’le barışmıştı ama son yaşanan şiddet iddialarında Serenay Sarıkaya, Cem’in ortadan yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi.