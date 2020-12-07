Serenay Sarıkaya taytlı pozuyla olay yarattı Cem Yılmaz ile ayrılmak yaradı

2020 senine damga vuran aşk Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkı geçtiğimiz aylarda son buldu. Güzel oyuncu biten aşkın ardından kendisini tatile verdi. Şimdilerde de annesiyle beraber tatilde olan Sarıkaya, sosyal medyayı ise boş bırakmıyor.