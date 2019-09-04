Serenay Sarıkaya tayt şortuyla mahrem yerlerini belli etti tepki yağdı
Oyuncu Serenay Sarıkaya tayt şortuyla AVM'de ortaya çıktı, mahrem yerlerini belli eden taytı sosyal medyanın gündeminde. Benzer bir olay Pınar Altuğ'un başına gelmişti.
Alice Müzikali'nin yeni sezon hazırlıklarına başlayan Serenay Sarıkaya, AVM tarzıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Ekranların en beğenilen isimlerinden olan Serenay Sarıkaya, bu kez hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.
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Sarıkaya'nın AVM stili adı altında sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta giydiği tayt şort ve ilginç gömleği büyük eleştiri aldı. Mahrem yerlerini belli eden şortu boxera benzetildi.
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Güzel oyuncuya takipçileri, "Dedemin gömleği, babamın Boxer'ı, bu tayt değil bildiğin Boxer, Boxer'la sokağa çıkmış, vücut hatları belli oluyor" yorumlarıyla tepkilerini dile getirdiler.
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Pınar Altuğ'un tayt kazası
31 Mart Yerel Seçimlerinde oy kullanmaya giderken tayt giyen Pınar Altuğ benzer bir durumla sosyal medyanın diline düşmüştü.
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