Serenay Sarıkaya takipçilerinin kalbine indiriyordu! Sosyal medyayı fena salladı
Serenay Sarıkaya, üstünü giydiği anları tek tek fotoğraflattı, Instagram'a yükledi. Takipçileri, yorum yağmuruna tuttu.
Son zamanlarda kendisinden yaşça büyük kişilerle özel hayatını şekillendiren Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin aklını başından aldı. Televizyon ekranlarında görünmese de hayranlarıyla sosyal medyada buluşan Sarıkaya, son paylaşımlarıyla ortalığı salladı.
Bu sene ve geçtiğimiz sene tatilden tatile koşan Sarıkaya, yine bir tatil esnasında çekildiği pozlarını Instagram'a yükledi. Sarıkaya'nın üstünü giyerken çekilmiş pozu ise takipçilerine ''Kalbime iniyordu'' dedirtti.
Sarıkaya'nın paylaştığı fotoğraflar başta arkadaşları olmak üzere takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.
Güzel oyuncu, bu fotoğrafları sayesinde yarım milyon beğeni topladı.