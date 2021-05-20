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Serenay Sarıkaya takipçilerinin kalbine indirdi sosyal medyayı fena salladı

Serenay Sarıkaya takipçilerinin kalbine indirdi sosyal medyayı fena salladı

Serenay Sarıkaya, üstünü giydiği anları tek tek fotoğraflattı, Instagram'a yükledi. Takipçileri, yorum yağmuruna tuttu.

Serenay Sarıkaya takipçilerinin kalbine indirdi sosyal medyayı fena salladı

Son zamanlarda kendisinden yaşça büyük kişilerle özel hayatını şekillendiren Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin aklını başından aldı. Televizyon ekranlarında görünmese de hayranlarıyla sosyal medyada buluşan Sarıkaya, son paylaşımlarıyla ortalığı salladı.

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Serenay Sarıkaya takipçilerinin kalbine indirdi sosyal medyayı fena salladı

Bu sene ve geçtiğimiz sene tatilden tatile koşan Sarıkaya, yine bir tatil esnasında çekildiği pozlarını Instagram'a yükledi. Sarıkaya'nın üstünü giyerken çekilmiş pozu ise takipçilerine ''Kalbime iniyordu'' dedirtti.

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Serenay Sarıkaya takipçilerinin kalbine indirdi sosyal medyayı fena salladı

 Sarıkaya'nın paylaştığı fotoğraflar başta arkadaşları olmak üzere takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

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Serenay Sarıkaya takipçilerinin kalbine indirdi sosyal medyayı fena salladı

Güzel oyuncu, bu fotoğrafları sayesinde yarım milyon beğeni topladı.

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