Serenay Sarıkaya soluğu Maldivler'de aldı bir de üstsüz pozunu paylaşıp şoke etti

Serenay Sarıkaya, tüm yaz boyunca Cem Yılmaz ile beraber Ege sahillerinin tozunu attırdı. İkilinin aşkları, yurt dışı tatilinde ortaya çıktı, yurt içinde devam etti. Tüm yaz ünlü komedyenin teknesinde ve yazlığında eğlenceli vakit geçirdiler. Fakat İstanbul'a dönüşleri o kadar da eğlenceli olmadı.