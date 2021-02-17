Serenay Sarıkaya soluğu Maldivler'de aldı bir de üstsüz pozunu paylaşıp şoke etti
Serenay Sarıkaya, tatile doymadı Maldivler'e havlusunu serdi denizin ve güneşin keyfini çıkarıyor. Instagram'dan da paylaşım yapıyor.
Serenay Sarıkaya, tüm yaz boyunca Cem Yılmaz ile beraber Ege sahillerinin tozunu attırdı. İkilinin aşkları, yurt dışı tatilinde ortaya çıktı, yurt içinde devam etti. Tüm yaz ünlü komedyenin teknesinde ve yazlığında eğlenceli vakit geçirdiler. Fakat İstanbul'a dönüşleri o kadar da eğlenceli olmadı.
Yaz boyu aşk yaşayan Serenay Sarıkaya ve Cem yılmaz, İstanbul'a dönme vakti gelince ayrılık kararı aldı. İkilinin eğlenceli tatil anları da Cem Yılmaz için rafa kalktı. Sarıkaya ise ayrılığın ardından bir süre İstanbul'da dursa ardından yeniden bir tatile çıktı.
Cem Yılmaz'la ayrılığın kırıntılarını uzun süren bir tatil ile atlatan Sarıkaya, resmen inzivaya çekildi. Pandemi nedeniyle iş de yapamayan Sarıkaya, uzun uzun dinlendi.
En son Alice Müzikali'nde yer alan güzel oyuncu tiyatroların kapanmasıyla işsiz kaldı. Televizyondan birçok teklif gelse de içine sinen bir şey olmamış olacak ki Sarıkaya teklifleri geri çevirdi.