Serenay Sarıkaya öyle bir şey yaptı ki... Cem Yılmaz-Defne Samyeli ilişkisini bitirdi denmişti
Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile Defne Samyeli ilişkisini bitiren kadın olarak lanse edilen oyuncu Serenay Sarıkaya, iddialar karşısında suskunluğunu bozarak harekete geçti.
Yaklaşık bir buçuk yıldır dolu dizgin aşk yaşayan Cem Yılmaz ve Defne Samyeli çifti, iki hafta önce ayrılık kararı aldı. Bu haber magazin gündemine bomba gibi düştü. Çünkü ayrılığın nedeni ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya gösterildi.
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"Söylemezsem Olmaz" programında çiftin ayrılıklarına güzel oyuncu Serenay ile Cem Yılmaz'ın yakınlaşmasının sebep olduğu söylenince ortalık bir hayli karıştı.
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İddialar karşısında bir süre sessiz kalan güzel oyuncu Serenay Sarıkıya, Cem Yılmaz'la aşk yaşadığını iddia eden Ece Erken ve Bircan Bali ile ilgili harekete geçti.
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Serenay Sarıkaya ayrılığa neden olan kadın olarak gösterilmesi karşısında çok kızdı ve 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
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