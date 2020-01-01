Serenay Sarıkaya O Ses Türkiye’ye damga vurdu! İşte Serenay Sarıkaya "İsyan" performansı

31 Aralık 2019 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde Sahneye çıkan Serenay Sarıkaya Duy Beni performansıyla büyük beğeni topladı. Seyirciden gelen isteği geri çevirmeyen Serenay Sarıkaya, bu kez İsyan şarkısı ile bir kez daha büyük alkış aldı Tüm jüri üyelerinin takımına almak için mücadele ettiği Serenay Sarıkaya, "Annem çok büyük bir O Ses Türkiye izleyicisi, o olsaydı bu ismi seçerdi. O yüzden Hadise diyeceğim" sözleriyle seçtiği ismi açıkladı. Her iki şarkıyla da yılbaşı özel programının en çok konuşulan ismi olan Serenay Sarıkaya, Twitter'ın trend topic listesinde yer aldı.