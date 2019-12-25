Serenay Sarıkaya 'makyajsız' deyip paylaştı göğüs dekoltesi olay oldu
Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından 'makyajsız' notuyla paylaşım yaptı. Göğüs dekoltesi sosyal medyaya damga vurdu.
Eski sevgilisi Kerem Bürsin ile yeniden barıştığı konuşulan Serenay Sarıkaya, Acun Ilıcalı'nın sunduğu O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programı için hazırlanırken kulisten fotoğraf paylaştı. Sarıkaya, ''Makyajsız' diyerek paylaştığı fotoğrafta göğüs dekoltesiyle konuşuldu.
O Ses Türkiye'Nin kulisinde makyajı tamamlanmasının ardından saçları yapılırken fotoğraf paylaşan Sarıkaya, derin göğüs dekolteli beyaz kazağı ile dikkat çekerken "No makeup" notuyla makyajsız paylaşım akımını tiye aldı.
Güzel oyuncunun hayranları beğeni yağmuruna tutarken ''Alev aldı buralar" diyerek yorum yapmayı da ihmal etmedi.
Sarıkaya'nın derin göğüs dekolteli pozuna hayranlarının yanı sıra oyuncu arkadaşlarından da güzel yorumlar geldi. Yasemin Allen, "Böyle uyandım" notuyla Sarıkaya'nın paylaşımına kalp bıraktı.