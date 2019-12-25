Serenay Sarıkaya 'makyajsız' deyip paylaştı göğüs dekoltesi olay oldu

Eski sevgilisi Kerem Bürsin ile yeniden barıştığı konuşulan Serenay Sarıkaya, Acun Ilıcalı'nın sunduğu O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programı için hazırlanırken kulisten fotoğraf paylaştı. Sarıkaya, ''Makyajsız' diyerek paylaştığı fotoğrafta göğüs dekoltesiyle konuşuldu.