Serenay Sarıkaya küçüklük fotoğrafını paylaştı! Herkes aynı yorumu yaptı: ''Hiç değişmemiş''

Oyuncu Serenay Sarıkaya her yaptığıyla dikkatleri anında üzerine çekmeyi başaran ünlü isimler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da çok konuşulan ve magazin gündeminden eksik olmayan Sarıkaya, son olarak küçüklük fotoğrafını paylaştı. Fotoğraf kısa sürede beğeni ve yorum rekoru kırdı.