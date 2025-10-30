Serenay Sarıkaya küçüklük fotoğrafını paylaştı! Herkes aynı yorumu yaptı: ''Hiç değişmemiş''
Oyuncu Serenay Sarıkaya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 'Yaşasın Cumhuriyet' notuyla çocukluk fotoğrafını paylaştı. O paylaşım kısa süre içinde sosyal medyada çok konuşuldu. Sarıkaya'nın küçüklük hali çok ses getirdi.
Oyuncu Serenay Sarıkaya her yaptığıyla dikkatleri anında üzerine çekmeyi başaran ünlü isimler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da çok konuşulan ve magazin gündeminden eksik olmayan Sarıkaya, son olarak küçüklük fotoğrafını paylaştı. Fotoğraf kısa sürede beğeni ve yorum rekoru kırdı.
Başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından nostaljik bir paylaşım yaptı. "Yaşasın Cumhuriyet" notuyla çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını yayınlayan Sarıkaya'nın paylaşımı, hayranlarından yoğun ilgi gördü.
"O ZAMAN DA UZUN BACAKLIYMIŞ"
Kısa sürede binlerce beğeni alan gönderinin altına kullanıcılar, "Serenay hiç değişmemiş" ve "O zaman da uzun bacaklıymış" gibi esprili yorumlar yaptı.
Güzelliği ve doğal haliyle beğeni toplayan Serenay Sarıkaya'nın paylaşımı, Cumhuriyet coşkusuna sanat dünyasından gelen en dikkat çekici paylaşımlardan biri oldu.