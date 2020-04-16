Serenay Sarıkaya Instagram'dan duyurdu Star TV'de Medcezir rüzgarı esecek
Bir döneme damga vuran Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy'un başrollerinde olduğu Star TV dizisi Medcezir yeniden başlıyor. Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı dizide FOX TV Mucize Doktor'un yıldızı Taner Ölmez'den Mine Tugay'a kadar birçok başarılı isim yer alıyor.
Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy aşkının başlamasına vesile olan, döneminin çok ses getiren Star TV dizilerinden biri olan Medcezir, yeniden televizyon ekranlarında yer alacak. Oyuncu kadrosunda Çağatay Ulusoy, Taner Ölmez, Hazar Ergüçlü, Mine Tugay gibi isimlerin bulunduğu yapım, yayımlandığı dönemde büyük beğeni toplamıştı.
Medcezir dizisinin başrollerinden olan Serenay Sarıkaya, dizinin hayranları için sosyal medya hesabı Instagram'dan müjdeli haberi duyurdu. Medcezir dizisinin ilk bölüm fragmanını paylaşan Sarıkaya, şu notu düştü:
"We are back!!!!!! Medcezir yıllar sonra ilk defa aynı gün ve saatinde yeniden başlıyorr....!!"
Star TV ekranlarında Medcezir, seneler önce Cuma akşamları saat 20.00'da başlıyordu. Serenay Sarıkaya, Instagram'dan müjdeyi verirken yeni yayın zamanına da değinerek yine Medcezir dizisinin tekrar bölümleri cuma akşamları, Star TV’de saat 20.00’da yayımlanacağını ifade etti.