Serenay Sarıkaya Instagram'dan duyurdu Star TV'de Medcezir rüzgarı esecek

Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy aşkının başlamasına vesile olan, döneminin çok ses getiren Star TV dizilerinden biri olan Medcezir, yeniden televizyon ekranlarında yer alacak. Oyuncu kadrosunda Çağatay Ulusoy, Taner Ölmez, Hazar Ergüçlü, Mine Tugay gibi isimlerin bulunduğu yapım, yayımlandığı dönemde büyük beğeni toplamıştı.