Serenay Sarıkaya imzayı attı ATV dizisine dahil oldu rekor ücrete geri dönüyor
Cem Yılmaz'la ayrılan Serenay Sarıkaya ATV'nin sevilen dizisinin kadrosuna katıldı. Sarıkaya'nın rekor bir ücret alacağı konuşuluyor.
Geçtiğimiz yıl adından çokça bahsettiren Serenay Sarıkaya, son olarak Cem Yılmaz'la yaşadığı ilişkinin bitmesiyle gündemde konuşuldu. Tüm yaz boyunca ünlü komedyen ile tatilin keyfini çıkaran zaman zaman bikinili halleriyle magazin gündemine düştü.
Sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı cesur paylaşımları dillere düştü. Kıyafetlerine harcadığı para da dudak uçuklattı. Fakat Serenay Sarıkaya, uzun bir süredir işiyle anılmadı.
Son olarak Fi dizisinde rol alan ve Fi dizisindeki performansıyla beğeni toplayan Sarıkaya, uzun süre televizyonda yer almadı.
Alice Müzikali'nde yer alan Serenay Sarıkaya, tiyatro sahnelerinin pandemi nedeniyle kapanmasıyla da uzun süre çalışmadı.