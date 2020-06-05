Serenay Sarıkaya hamile mi? Cem Yılmaz ile havuzdaki görüntülerindeki detay

Cem Yılmaz çok sinirlendi

Gizlece çekilen görüntüler Cem Yılmaz'ı haklı olarak isyan ettirdi. Evinin gözetlenmesine ve mahremine girilmesine kızan Cem Yılmaz, bahçelerinin içini gözetleyen ve izinsiz görüntü alan kişilere dava açacağını duyurdu.

Cem Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

-"Bu hesabın sahibi, ev gözetlemekten sizi mahkemeye veriyorum…Özel bir çabayla evlerden görüntü almaya çalışan bu gayretinizin bundan sonra elbet bir ödülü olmalı. Teşekkürler."