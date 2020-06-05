Serenay Sarıkaya hamile mi? Cem Yılmaz ile havuzdaki görüntülerindeki detay
Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz havuzdaki görüntüleri ile dedikodu ateşini alevlendirdi. Bodrum'daki villanın havuzunda çekilen görüntülerde Serenay Sarıkaya'nın büyüyen göbeği dikkat çekti.
Cem Yılmaz ile havuzda görüntülenen Serenay Sarıkaya'nın bikinili fotoğrafları gündeme bomba gibi düştü.. Cem Yılmaz ve oyuncu sevgilisi Serenay Sarıkaya önceki gün Bodrum'daki evlerinin bahçesinde havuz keyfi yaparken izinsizce görüntülendi. Serenay Sarıkaya'nın bikinili fotoğrafları sonrası oldukça kilo aldığı görülürken oyuncunun hamile olabileceği yönündeki iddialar ortaya atıldı. Haberler sonrası Cem Yılmaz oldukça sinirlendi ve bahçelerinin içini gözetleyen ve izinsiz görüntü alan kişilere dava açacağını duyurdu.
Birliktelikleri olay olan ünlü komedyen Cem Yılmaz ile kendisinden 19 yaş küçük sevgilisi Serenay Sarıkaya atlattıkları udak kavga krizinin ardından Bodrum'a tatile gitmişlerdi. Villalarına kapanan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya havuzda keyif yaparken gizlice çekilen fotoğrafları sosyal medyanın gündemine oturdu.
Serenay Sarıkaya'nın göbeği
Defne Samyeli'nden ayrıldıktan sonra Cem Yılmaz ile aşk yaşayan Serenay Sarıkaya'nın bikinili fotoğrafındaki bir detay dedikodu çıkardı. Kilo aldığı görülen Serenay Sarıkaya'nın göbeğinin büyümesi hamile mi sorusunu gündeme düşürdü.
Cem Yılmaz çok sinirlendi
Gizlece çekilen görüntüler Cem Yılmaz'ı haklı olarak isyan ettirdi. Evinin gözetlenmesine ve mahremine girilmesine kızan Cem Yılmaz, bahçelerinin içini gözetleyen ve izinsiz görüntü alan kişilere dava açacağını duyurdu.
Cem Yılmaz şu ifadeleri kullandı:
-"Bu hesabın sahibi, ev gözetlemekten sizi mahkemeye veriyorum…Özel bir çabayla evlerden görüntü almaya çalışan bu gayretinizin bundan sonra elbet bir ödülü olmalı. Teşekkürler."