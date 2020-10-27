Serenay Sarıkaya göğüs silikonları için bakın ne yaptı Cem Yılmaz'la da ayrıldı

Öte yandan hastane Serenay Sarıkaya hakkında bir açıklama yaparak sahte isimle başvurmadığını söylemişti:

"Bu iddialar asılsızdır. Hastamız Serenay Sarıkaya, 7-8 Ekim tarihleri arasında kendi ismiyle hastanemizden hizmet almış ve taburcu olmuştur."