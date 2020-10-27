Serenay Sarıkaya göğüs silikonları için bakın ne yaptı Cem Yılmaz'la da ayrıldı
Cem Yılmaz'la ayrılan Serenay Sarıkaya, yenilettiği göğüs silikonları için evine doktor çağırdı. O esnalarda kameralara yakalandı.
Geçtiğimiz günlerde 'Seray Kaya' adıyla hastaneye kayıt yaptırıp göğüslerindeki silikonları yenilettirdiği iddia edilen Serenay Sarıkaya, kontrol için hastaneye gitmedi. Sarıkaya, hastane doktorunu evine çağırdı.
Önceki gün bir doktor, hastanenin aracıyla Serenay Sarıkaya'nın evine geldi. Ünlü oyuncuyu muayene eden doktor, 1 saat süren görüşmenin ardından evden ayrıldı.
Serenay Sarıkaya doktora aracına kadar eşlik etti. Bahçede köpeğiyle birlikte görüntülenen oyuncu, sorulara yanıt vermedi. Sarıkaya, arkası dönük şekilde muhabirlere el sallayarak evine döndü.
Öte yandan hastane Serenay Sarıkaya hakkında bir açıklama yaparak sahte isimle başvurmadığını söylemişti:
"Bu iddialar asılsızdır. Hastamız Serenay Sarıkaya, 7-8 Ekim tarihleri arasında kendi ismiyle hastanemizden hizmet almış ve taburcu olmuştur."