Serenay Sarıkaya derin göğüs dekoltesiyle şaşırttı! Deren Talu sorusunu duyunca bakın ne yaptı
Magazin dünyasının sevilen isimlerinden Serenay Sarıkaya şaşırtan açıklamalarda bulundu. Güzel oyuncunun derin göğüs dekoltesi dikkatlerden kaçmadı.
Yaklaşık 7 ay önce magazin gündemine Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkı bomba gibi düşmüştü. İkilinin arasındaki 18 yaş farkı sosyal medyada olay olmuştu.
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Geçtiğimiz aylarda çıkan ayrılık iddialarıyla gündeme gelen çift tatile çıkmışlardı. Serenay Sarıkaya'nın Cem Yılmaz'ın omzuna öpücük kondurması bu ayrılık iddialarını suya düşürmüştü.
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Bodrum tatilinin ardından sevgilisi Cem Yılmaz'la birlikte İstanbul'a dönen Serenay Sarıkaya Etiler'de bulunan bir kuaförden çıkarken görüntülendi.
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Serenay, derin göğüs dekoltesiyle dikkatlerini üzerine topladı.
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